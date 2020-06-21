ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса

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Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что в четверг, 18 июня, в ВОЗ поступили сведения о более чем 150 тысячах новых случаев болезни. Сообщения о половине из них пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока, передаёт novostipmr.com.

– Вызывает понимание тот факт, что многие люди устали от пребывания дома. Можно понять и желание стран открыть свои общества и экономики. Однако вирус всё ещё быстро распространяется, и он по-прежнему смертоносен, – отметил Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал «все страны и всех людей сохранять крайнюю бдительность». Он рекомендовал соблюдать меры предосторожности: сохранять безопасную социальную дистанцию, оставаться дома в случае болезни, прикрывать рот и нос при кашле, мыть руки, носить защитную маску, если это необходимо. Страны должны продолжать работу по выявлению заразившихся, их изолирование, проведение тестирования, а также лечить всех заболевших.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала её пандемией. Эксперты организации предупреждали о второй волне, которая может быть разрушительной в том случае, если страны поторопятся со снятием ранее введённых ограничений.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 8,5 млн случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в США (2,1 млн), Бразилии (978 тыс.) и России (568 тыс.). Всего в мире погибли почти 455 тысяч человек. Выздоровели около 4,2 млн пациентов с коронавирусом.

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