ВОЗ представила возможные сценарии передачи коронавируса человеку

ВОЗ представила возможные сценарии передачи коронавируса человеку

Коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. При этом утечка из лаборатории “крайне маловероятна”, говорится в проекте финального отчёта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.

В докладе представлено четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности. По оценкам специалистов, “вероятно” или “очень вероятно”, что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. При этом заражение напрямую через летучих мышей оценивается как просто “вероятное”. Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания, передаёт tass.ru.

Отмечается, что ближайший родственник вызвавшего пандемию коронавируса обнаружен у летучих мышей, однако “эволюционная дистанция между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, [так что] предполагается [наличие] промежуточного звена”. В отчёте указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они.

Выводы подготовлены на основании визита группы международных специалистов ВОЗ в Ухань. На итоговой пресс-конференции представители международной группы заявили, что какого-либо серьёзного прорыва им достичь не удалось, но наиболее вероятная версия заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено.

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