ВОЗ представила возможные сценарии передачи коронавируса человеку

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Коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. При этом утечка из лаборатории “крайне маловероятна”, говорится в проекте финального отчёта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.

В докладе представлено четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности. По оценкам специалистов, “вероятно” или “очень вероятно”, что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное. При этом заражение напрямую через летучих мышей оценивается как просто “вероятное”. Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания, передаёт tass.ru.

Отмечается, что ближайший родственник вызвавшего пандемию коронавируса обнаружен у летучих мышей, однако “эволюционная дистанция между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, [так что] предполагается [наличие] промежуточного звена”. В отчёте указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они.

Выводы подготовлены на основании визита группы международных специалистов ВОЗ в Ухань. На итоговой пресс-конференции представители международной группы заявили, что какого-либо серьёзного прорыва им достичь не удалось, но наиболее вероятная версия заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено.

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