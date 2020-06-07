ВОЗ представила новые рекомендации по ношению защитных масок

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Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок и перчаток. По версии ВОЗ, средства индивидуальной защиты необходимы везде, где трудно обеспечить социальную дистанцию: в транспорте, магазинах и других многолюдных местах.

– ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено соблюдение физической дистанции,— сообщил глава организации Тедрос Гебрейесус.

По словам эксперта-инфекциониста Эйприл Боллер, обычным людям организация может рекомендовать носить тканевые маски, в том числе самодельные. Она пояснила, что ВОЗ расширяет свои рекомендации по ношению масок, получив доказательства того, что больные коронавирусом могут его распространять ещё до появления симптомов, пишет novostipmr.com.

Ранее организация воздерживалась от рекомендации всеобщего ношения средств защиты на лице. Их советовали надевать только больным коронавирусом, чтобы не заразить окружающих. Отмечалось, что ношение масок при отсутствии показаний может привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению другими важными мерами, такими как практика гигиены рук.

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