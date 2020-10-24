ВОЗ предоставила Молдове партию инсулина

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Около 5 000 ампул “Актрапида” и 2 000 ампул “Протафана”, полученных бесплатно от Всемирной организации здравоохранения, были распределены между всеми учреждениями первичной и госпитальной помощи Молдовы.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, пишет moldpres.md, ВОЗ получила пожертвование от компании “Novo Nordisk” (Дания) в виде инсулина и препарата “Глюкагон” для 50 стран мира, включая 4 страны Европейского региона ВОЗ. Помощь направлена ​​на обеспечение расширенного доступа к основным медицинским услугам с упором на первичную медицинскую помощь в контексте пандемии COVID-19.

– Инсулин, бесплатно предоставленный ВОЗ, был доставлен во все учреждения первичной и госпитальной помощи Молдовы. Количество полученного в качестве пожертвования препарата покрывает годовую потребность, что будет способствовать обеспечению бесплатного доступа к инсулину для стационарных и амбулаторных пациентов, – заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

В настоящее время в Молдове зарегистрировано 120 493 человека с диабетом, в том числе 17 835 человек с диабетом 1 и 2 типов, которым требуется инсулинотерапия.

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