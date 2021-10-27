ВОЗ предложила не требовать прививку от COVID для поездок

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Всемирная организация здравоохранения считает, что требование о вакцинации от коронавируса не может быть единственным условием для въезда в какую-либо страну. Поэтому ВОЗ не рекомендует требовать от путешествующих доказательств наличия у них прививки.

Такую временную рекомендацию организация дала по итогам заседания Комитета по чрезвычайным ситуациям. Это обосновано тем, что до сих пор доступность вакцин остаётся на низком уровне для ряда стран. Так, в государствах с высоким уровнем доходов на каждые 100 человек было введено 133 дозы вакцины от COVID-19, в то время как в странах с низким доходом – лишь 4 дозы на 100 человек, пишет rg.ru.

Поэтому странам следует использовать риск-ориентированный подход к международным пассажирским перевозкам – отменять их или сокращать число рейсов при необходимости, вводить требование о тестировании методом ПЦР или о карантине, если это необходимо, говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Кроме того, организация обращается к государствам с призывом признать все вакцины от коронавируса, внесённые в список ВОЗ, и все графики вакцинации, в том числе в контексте международных перевозок.

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