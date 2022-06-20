ВОЗ: Подтверждено уже более 2000 случаев оспы обезьян

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С 1 января 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о случаях оспы обезьян из 42 стран в пяти регионах ВОЗ (регионы Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана).

По состоянию на 15 июня, ВОЗ зафиксировала 2103 лабораторно подтверждённых случая заболевания, включая один смертельный случай. В странах, где зарегистрированы заразившиеся оспой обезьян, продолжаются эпидемиологические расследования, передаёт rg.ru.

Большинство заболевших путешествовали в страны Европы, Северной Америки или другие страны, но не в эндемичные страны. При этом всё чаще инфицированные сообщают об отсутствии поездок вообще, – констатируют в ВОЗ.

В организации объяснили, что вспышкой считается уже один подтверждённый случай оспы обезьян в стране.

Неожиданное появление оспы обезьян в нескольких регионах при первоначальном отсутствии эпидемиологических связей с районами, в которых исторически регистрировалась эта инфекция, предполагает, что, возможно, в течение некоторого времени её передача оставалась незамеченной, – отмечается в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

В настоящее время ВОЗ оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как умеренный.

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