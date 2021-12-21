ВОЗ подтвердила опасность омикрон-штамма для привитых и переболевших

ВОЗ подтвердила опасность омикрон-штамма для привитых и переболевших

У Всемирной организации здравоохранения появились значительные подтверждения того, что омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее других видов инфекции. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В частности, по словам Гебрейесуса, омикрон-штамм передаётся значительно активнее, чем дельта-штамм вируса. Представитель организации также подтвердил, что вирус опасен в том числе и для привитых и переболевших COVID-19, пишет lenta.ru.

Гендиректор ВОЗ отметил, что число летальных исходов от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом, в 2021-м превысило 3,3 миллиона человек. Он подчеркнул, что в 2020-м от туберкулёза, малярии и ВИЧ суммарно скончалось меньше граждан.

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