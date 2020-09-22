ВОЗ подтвердила безопасность и эффективность российской вакцины от коронавируса

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Российская вакцина против коронавируса “Спутник V” доказала свою эффективность и безопасность. Об этом вчера, 21 сентября, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге по итогам переговоров с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

– ВОЗ очень ценит усилия РФ в области разработки вакцины против коронавируса, а именно “Спутник V”. Еще раз хочу поблагодарить за те поэтапные шаги по разработке вакцины, она безопасная и эффективная, — сказал он, передаёт eadaily.com.

Напомним, что ранее Игорь Додон заявлял, что намерен испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Он также обсудил с руководством России возможность предоставления нашей стране этой прививки, отметив, что вакцинация будет добровольной, а бесплатно её сделают тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, и пожилым людям.

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