ВОЗ планирует детально изучить происхождение COVID-19

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Группа учёных, созванных Всемирной организацией здравоохранения, займётся детальным изучением причин возникновения коронавируса и возможных вспышек заболевания в будущем. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на доклад организации.

В документе говорится, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 распространялся между животными в естественных условиях, но ни животное, заразившее людей, ни место, где произошло это заражение, не могут быть идентифицированы.

– На данный момент самые убедительные доказательства по-прежнему связаны с зоонозной передачей <…> Однако вирусы-предшественники, которые были идентифицированы у летучих мышей, определённо недостаточно близки к тому вирусу, который распространился среди людей, — заявила Мариетджи Вентер, председатель группы ВОЗ и вирусолог из Университета Претории в Южной Африке.

Исследование призвано не только помочь в расследовании происхождения коронавируса, но и в понимании возможности появления будущих вспышек. Ожидается, что работа продлится несколько лет, пишет gazeta.ru.

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