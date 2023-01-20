ВОЗ: перенёсшие ковид через год имеют более высокий иммунитет, чем неболевшие

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Переболевшие COVID-19, а также те, кто и привился, и перенёс заболевание, имеют по прошествии года более высокую степень защиты от тяжёлого протекания возможного повторного заболевания, чем невакцинированные и непереболевшие.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она сослалась на серию исследований, результаты которых опубликовал журнал The Lancet Infectious Diseases.

В публикации представлен систематический обзор уровня иммунитета, ставшего следствием инфицирования COVID-19, а также следствием инфицирования и вакцинации – так называемого гибридного иммунитета, пояснили в ВОЗ.

Анализ показывает, что гибридный иммунитет обеспечивает более высокую защиту, демонстрируя преимущества вакцинации даже в том случае, если она была проведена после того, как люди переболели COVID-19, – говорится в сообщении.

Учёные сделали этот вывод на основе 26 исследований. По их словам, “защита от серьёзного заболевания и госпитализации остаётся высокой по прошествии 12 месяцев после появления гибридного иммунитета или же иммунитета, ставшего следствием инфицирования, в сравнении с невакцинированными и не подвергавшимися заражению людьми”. В ВОЗ подчеркнули, что по прошествии года после обретения человеком гибридного иммунитета вероятность серьёзного заболевания у него по меньшей мере на 95% ниже в сравнении с теми, кто не вакцинировался и не переболел, пишет tass.ru.

Защита от повторного заражения у обладателей гибридного иммунитета или же иммунитета, ставшего следствием перенесённого заболевания, также является “существенной”, подчеркнули в ВОЗ. В первом случае риск заболеть на 42% ниже, а во втором – на 25% ниже, чем у непривитых и непереболеших ковидом людей.

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