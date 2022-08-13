ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян

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Группа экспертов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, вариант болезни, ранее известный как болезнь бассейна реки Конго (центральноафриканская), теперь будет известен как «клада один, или I». Западноафриканская разновидность будет известна как «клада два, или II», пишет m24.ru.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. Симптомы заболевания включают лихорадку, головную, мышечную и боль в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

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