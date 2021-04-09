ВОЗ передала Молдове две обеззараживающие установки и партию ИТ-оборудования

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Оборудование передано в дар Национальному агентству общественного здоровья (НАОЗ) Швейцарским бюро по сотрудничеству в Республике Молдова и Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В торжественном мероприятии, пишет moldpres.md, приняли участие госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Денис Чернеля, директор Швейцарского бюро по сотрудничеству Каролин Тиссо и представитель ВОЗ в Республике Молдова Игорь Поканевич.

Поканевич сообщил, что переданное Молдове оборудование используется во всём мире, где есть очаги и вспышки инфекционных заболеваний.

Это современное оборудование, оно легко управляется и работает в автоматическом режиме. Мы надеемся, что тем самым мы внесём свой вклад в укрепление национального потенциала по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, включая COVID-19, – подчеркнул он.

Установки оснащены всем необходимым оборудованием (генератор, резервуар, дозатор дезактивации, насосы) для обеспечения работоспособности в полевых условиях.

Партия помощи также включает 20 ИТ-устройств для региональных центров общественного здоровья и 5 ИТ-устройств для групп быстрого реагирования для улучшения процесса сбора данных при эпидемиологическом исследовании вспышек инфекционных заболеваний.

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