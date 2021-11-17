ВОЗ: Пандемия затянулась из-за неравного доступа к вакцинам

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Неравенство в доступе к вакцинам и непоследовательность в ограничительных действиях властей способствуют затягиванию пандемии коронавируса, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

– Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечётким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию, давая вирусу больше пространства для перемещения и мутации, – сообщил Гебрейесус.

Он также отметил социальную важность происходящих сейчас процессов, подчеркнув, что “нынешняя пандемия представляет собой кризис солидарности, который был высвечен и усугублён фундаментальной слабостью глобальной архитектуры здравоохранения”.

На сегодняшний день, пишет rg.ru, ВОЗ фиксирует более 253 млн случаев заражения коронавирусом по миру и более 5 млн летальных исходов.

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