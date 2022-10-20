ВОЗ: пандемия остаётся мировой чрезвычайной ситуацией

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Пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он сослался на выводы комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, который рассматривал вопрос о ситуации с ковидом в мире на своём ежеквартальном заседании, состоявшемся на минувшей неделе.

На прошлой неделе чрезвычайный комитет по COVID-19 собрался, чтобы обсудить глобальную ситуацию и путь движения вперед. По мнению комитета, COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и я с этим согласился, – констатировал глава ВОЗ.

Как подчеркнул на брифинге Гебрейесус, “глобальная ситуация, безусловно, улучшилась со времени начала пандемии COVID-19, однако вирус продолжает видоизменяться, и остается много рисков и неопределённостей”.

Эта пандемия ранее нас сильно удивила и вполне может сделать это снова, – отметил он.

Гендиректор сообщил, что комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации рекомендовал “усилить наблюдение и расширить доступ к тестированию, лечению и вакцинам для тех, кто больше всего подвергается риску”. Кроме того, эксперты призвали страны обновить национальные планы подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации в здравоохранении, пишет tass.ru.

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