ВОЗ: Пандемия COVID-19 повлияла на психическое здоровье молодёжи

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Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на психическое состояние детей и подростков. Об этом говорится в отчётах Европейского регионального бюро (ЕРБ) на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В отчётах содержатся результаты опросов, проведённых в 2021–2022 гг. В исследованиях учитывалось влияние возраста, пола, экономического положения, структур социальной поддержки и закрытия школ на молодых людей в период пандемии.

Согласно результатам анализа, сильнее всего пандемия повлияла на детей и подростков из более низкого социально-экономического положения, на тех, кто столкнулся с длительным закрытием школ и кому не хватало поддержки дома и в школе. В 22 странах и регионах школы были закрыты в среднем 138 дней в период с января 2020 г. по декабрь 2022 г., что «значительно сказалось на образовании подростков и оказало огромное давление школы на них», пишет vedomosti.ru.

15-30% респондентов указали на негативное влияние пандемии на психическое здоровье, физическую активность и успеваемость в школе. 16% респондентов говорили о низком уровне удовлетворённости жизнью, чаще – девочки. С возрастом доля таких респондентов увеличивалась.

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