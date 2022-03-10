ВОЗ: Пандемия COVID-19 далека от завершения

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус говорит, что пандемия коронавируса ещё очень далека от завершения. Во многом проблема кроется в постоянной эволюции вируса.

– Пандемия COVID-19 далека от завершения, и она не закончится нигде, пока не закончится повсеместно, – заявил глава ВОЗ.

Он также напомнил, что из-за этого вируса в мире с 2020 года погибло 6 миллионов человек, пишет online47.ru.

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