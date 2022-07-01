ВОЗ ожидает высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Европе летом

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Всемирная организация здравоохранения ожидает высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Европе текущим летом и призывает пристально следить за распространением вируса.

Об этом в интервью Agence France-Presse сообщил директор глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет tass.ru.

– Поскольку страны по всей Европе отменили действовавшие ограничительные меры, уровень распространения вируса возрастёт в течение лета, – отметил он.

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