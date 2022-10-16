ВОЗ ожидает продолжения распространения коронавирусной инфекции в мире

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Всемирная организация здравоохранения ожидает продолжения распространения ковида в мире. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выразивший обеспокоенность тем, что большинство стран перестали осуществлять мероприятия по ограничению передачи коронавирусной инфекции.

– Учитывая нынешнюю ситуацию, мы ожидаем продолжения передачи этого вируса, а также роста числа сообщений о случаях заболевания, – отметил гендиректор, выступая на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.

Хотя количество еженедельно выявляемых в мире случаев заражения ковидом упало до самого низкого уровня за всё время пандемии, “ряд стран Европы сообщает сейчас об увеличении числа случаев COVID-19, госпитализаций и смертей”, констатировал Гебрейесус. Рост заболеваемости в этом регионе, по его словам, “был ожидаемым, поскольку в Северном полушарии погода становится более холодной, и люди проводят больше времени вместе внутри помещений”.

Глава ВОЗ обратил внимание на “неприемлемый разрыв” между странами по охвату жителей прививками от коронавируса: в целом в мире вакцинировано две трети населения, однако в государствах с низкими доходами “три четверти жителей ещё не получили ни одной дозы” вакцины. Большинство стран теперь “не применяет меры по ограничению распространения вируса”, кроме того, они “резко снизили наблюдение” за ситуацией с коронавирусом. В меньших масштабах, чем прежде, сейчас проводятся тестирование на коронавирус и секвенирование его геномов, пишет tass.ru.

– Это делает нас слепыми в отношении оценки эволюции вируса и воздействия его нынешних и будущих вариантов [на здоровье людей], – посетовал гендиректор ВОЗ.

Гебрейесус также выразил обеспокоенность тем, что “большинство стран не использует имеющиеся у них инструменты [для борьбы с ковидом]”. Он призвал государства усилить наблюдение, увеличить масштаб тестирования и секвенирования, чтобы можно было “быстро идентифицировать и отслеживать вирус”.

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