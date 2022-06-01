ВОЗ ожидает появления новых, более заразных штаммов коронавируса

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В мире могут продолжать появляться новые штаммы коронавируса, которые, вероятно, будут более заразными, чем нынешние. Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Мы ожидаем, что будет идентифицировано больше вариантов коронавируса SARS-CoV-2, и они, вероятнее всего, будут более трансмиссивными, – сказала эксперт.

При этом, отметила специалист, пока неизвестно, будет ли изменённый вирус более патогенным, то есть, вызывать более тяжёлое течение заболевания.

В ВОЗ в этой связи подчёркивают важность вакцинации от коронавируса. Мария ван Керкхове призвала сделать прививку всех, кто этого ещё не сделал, включая людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, пишет rg.ru.

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