ВОЗ отменила режим ЧС, введённый из-за оспы обезьян

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о прекращении чрезвычайной ситуации международного масштаба в области здравоохранения, связанной с оспой обезьян. Об этом в Twitter сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

– Комитет по ЧС рекомендовал отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял эту рекомендацию и рад сообщить, что оспа обезьян больше не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, – сказано в сообщении.

В общей сложности с мая прошлого года, когда был зафиксирован первый случай заражения, ВОЗ зарегистрировала свыше 87 000 случаев заболевания оспой обезьян и 140 смертей в 111 странах, пишет vedomosti.ru.

Уточняется, что за последние три месяца было зафиксировано почти на 90% меньше случаев оспы обезьян по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Несмотря на это, решение комиссии не означает, что работа по борьбе с оспой обезьян завершена. Заболевание «продолжает создавать серьёзные проблемы для общественного здравоохранения, которые требует надёжных упреждающих и ответных мер», подчеркнул глава ВОЗ.

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