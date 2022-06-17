ВОЗ: Отмечается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ: Отмечается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 в мире

Уровень заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю продолжил снижаться, в то время как смертность увеличилась на 4%. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

В период с 6 по 12 июня уровень заболеваемости коронавирусом снизился во всех регионах, кроме региона восточного Средиземноморья (там заболеваемость выросла на 58%), Америки (на 13%) и региона Юго-Восточной Азии (на 33%). Наибольшее снижение количества случаев наблюдалось в западной части Тихого океана и в Европе – на 8%, пишет interfax.ru.

Количество смертей от коронавируса уменьшилось или не изменилось во всех регионах, кроме западной части Тихого океана и Америки. Сильнее всего смертность упала в регионе восточного Средиземноморья (на 35%).

За весь период пандемии в мире выявлено около 535 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.

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