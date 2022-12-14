ВОЗ отмечает рост инвазивных стрептококковых инфекций группы А среди детей в Европе

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Ряд европейских стран, в том числе Франция, Ирландия, Нидерланды, Испания, Швеция и Великобритания, сообщили об увеличении, особенно с сентября 2022 года, числа случаев инвазивного стрептококкового заболевания группы А (iGAS), в том числе со смертельным исходом, среди детей в возрасте до 10 лет. За тот же период было зарегистрировано несколько смертей, связанных с iGAS, сообщается в совместном заявлении Европейского регионального бюро ВОЗ и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

Во Франции и Великобритании количество случаев iGAS, наблюдаемых у детей, в несколько раз превышает допандемический уровень за аналогичный период времени. Наблюдаемый рост последовал за периодом снижения заболеваемости стрептококком группы А (GAS) во время пандемии COVID-19.

– Вполне вероятно, что увеличение случаев заболевания iGAS у детей также связано с недавней повышенной циркуляцией респираторных вирусов, включая сезонный грипп и респираторно-синцитиальный вирус, поскольку коинфицирование вирусами с GAS может увеличить риск заболевания iGAS, – отмечено в сообщении. – Инфекции GAS и iGAS являются заболеваниями, подлежащими регистрации только в ограниченном числе европейских стран. Поэтому на данный момент трудно оценить общий уровень циркуляции в Европейском регионе ВОЗ.

Первые данные свидетельствуют о том, что рост случаев заболевания не связан ни с конкретным или новым штаммом, ни с увеличением устойчивости к антибиотикам. Изучение всплеска инфицирования будет продолжено, передаёт tass.ru.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призывает страны “повысить бдительность в отношении случаев iGAS, особенно когда респираторные вирусы широко циркулируют среди детей”. Директор ECDC Андреа Аммон отмечает, что “случаи iGAS можно легко контролировать, если они обнаруживаются своевременно”.

ВОЗ и ECDC призывают страны распространять информацию экспертов среди родителей маленьких детей. Инфекции iGAS могут первоначально проявляться в виде неспецифических симптомов (лихорадка, общая усталость, потеря аппетита), но они могут быстро прогрессировать до тяжёлой формы заболевания. Поэтому родители должны знать о тревожных симптомах и обращаться за медицинской помощью, если здоровье их ребенка не улучшается.

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