ВОЗ определит патогены, которые могут вызвать пандемии в будущем

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ВОЗ инициирует глобальный процесс обновления научным сообществом приоритетного перечня патогенов – потенциальных возбудителей вспышек и пандемий, который позволит определить области, требующие выделения ресурсов и проведения научных исследований и разработок, в частности для создания вакцин, средств диагностики и лекарственных препаратов.

В рамках этого процесса ВОЗ координирует работу более 300 учёных, которым предстоит проанализировать данные о более чем 25 семействах вирусов и бактерий, а также перспективы возникновения так называемой «болезни икс». Под «болезнью икс» подразумевается неизвестный патогенный микроорганизм, способный вызвать серьёзную международную эпидемию.

Эксперты выработают рекомендуемый перечень значимых патогенов, для изучения которых требуются углублённые исследования и дополнительные инвестиции. Патогены будут отбираться на основе не только научных и медико-санитарных критериев, но и с учётом возможных социально-экономических последствий их распространения, а также доступности средств борьбы с ними и возможности справедливого распределения таких средств, сообщает who.int.

Впервые данный перечень был опубликован в 2017 г. и в последний раз обновлялся (на английском языке) в 2018 г. В текущий перечень включены COVID-19, конго-крымская геморрагическая лихорадка, болезнь, вызванная вирусом Эбола, и болезнь, вызванная вирусом Марбург, лихорадка Ласса, ближневосточный респираторный синдром (БВРС) и тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРИ), Нипах и генипавирусные инфекции, лихорадка Рифт-Валли, Зика и «болезнь икс».

В рамках Программы ВОЗ в области эпидемиологии для патогенов из приоритетного перечня разрабатываются дорожные карты научных исследований и разработок, в которых определяются существующие информационные пробелы и первоочередные исследовательские задачи. В соответствующих случаях составляются целевые профили продукции, содержащие информацию для разработчиков о требуемых характеристиках будущих вакцин, лекарственных препаратов и средств диагностики.

Пересмотренный перечень, как ожидается, будет опубликован (на английском языке) в первом квартале 2023 г.

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