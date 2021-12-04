ВОЗ: «Омикрон» выявили уже в 38 странах мира

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Штамм коронавируса «Омикрон» охватил уже 38 стран мира, заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове. Однако доминирующим по-прежнему остается «дельта»-штамм, отметила она. Рост заболеваемости в Европе идет пока что за счет «дельты», но «омикрон» может серьезно ухудшить положение дел.

В случае с «омикроном» основной рост числа заболевших отмечается в Африке. Ван Керкхове также подчеркнула, что для сдерживания «дельты» нужно усилить кампании по вакцинации. По последним данным, «омикрон» нашли в Мексике, Германии, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Бразилии, Австралии, Японии, всех скандинавских странах и Финляндии, а также в Великобритании и Индии. В России новый штамм пока не обнаружили, но им могли быть заражены двое россиян, заболевших ковидом в ЮАР и прилетевших в Москву в ночь на 3 декабря. Они находятся в больнице под наблюдением врачей.

– Рано или поздно «омикрон»-штамм все равно будет у нас. И не из Южной Африки, а из Европы придет, как и китайский вирус первый. Его же из Италии привезли наши граждане, — сказал экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

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