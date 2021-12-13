ВОЗ: “Омикрон”-штамм коронавируса менее опасный, чем “дельта”

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Новый штамм коронавируса “омикрон” может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у “дельты”, следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса.

– На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтверждённых доказательств эффективности вакцин против “омикрона”. Предварительные данные и значительно изменённый антигенный профиль белка штамма “омикрон” позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта, — говорится в заявлении.

Как подчеркнули в ВОЗ, вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжёлые, пишет ria.ru.

“Омикрон” выявили уже в 63 странах. По скорости распространения он может превзойти “дельту”, но с чем это связано, ясности пока нет, уточнили в ВОЗ.

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