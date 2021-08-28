ВОЗ: Около10% населения мира могут быть провакцинированы в сентябре

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Поставленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цель охвата вакцинацией от коронавируса к концу сентября не менее 10% населения всех стран мира является вполне достижимой, и в продвижении к ней достигнут прогресс.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет rg.ru.

Мы добиваемся прогресса. Уже 140 стран вакцинировали не менее 10% своего населения, – уточнил глава ВОЗ.

Гебрейесус напомнил о том, что “глобальная цель состоит в оказании поддержки каждой стране в вакцинации по меньшей мере 10% её населения к концу сентября, не менее 40% к концу года и 70% населения планеты к середине будущего года”. Он назвал “неприемлемым” тот факт, что “во многих частях мира” уровень вакцинации от коронавируса составляет менее 2%.

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