ВОЗ: Около миллиарда людей в мире могут столкнуться с риском потери слуха из-за наушников

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Около миллиарда молодых людей во всём мире могут столкнуться с риском потери слуха из-за прослушивания музыки в наушниках или посещения заведений с громкой музыкой. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты ВОЗ призвали молодых людей быть более осторожными в своих привычках, а также обратились к правительствам и производителям сделать больше для защиты слуха в будущем. В докладе, опубликованном в журнале BMJ Global Health, были рассмотрены данные 33 исследований на английском, испанском, французском и русском языках за последние два десятилетия и охвативших более 19 тысяч участников в возрасте от 12 до 34 лет, пишет rg.ru.

Выяснилось, что 24 процента молодых людей прибегали к небезопасным методам прослушивания при использовании наушников с такими устройствами, как смартфоны. 48 процентов подвергались воздействию небезопасного уровня шума в развлекательных заведениях, таких как концерты или ночные клубы. Объединив эти данные, учёные пришли к выводу, что от 670 миллионов до 1,35 миллиарда молодых людей могут быть подвержены риску потери слуха. Такой широкий диапазон отчасти объясняется тем, что некоторые молодые люди, вероятно, подвержены риску обоих факторов, пояснила Лорен Диллард, профессор Медицинского университета Южной Каролины и ведущий автор исследования.

Диллард рассказала, что лучший способ для людей снизить риск потери слуха от наушников – это уменьшить громкость и слушать музыку в течение более коротких периодов времени.

– К сожалению, люди действительно любят очень громкую музыку, – отметила она, добавив, что поклонники наушников должны использовать настройки или приложения на смартфонах для контроля уровня звука.

Диллард призвала правительства соблюдать рекомендации ВОЗ по безопасному прослушиванию, в том числе следить за тем, чтобы места проведения мероприятий контролировали и ограничивали уровень громкости музыки.

По данным ВОЗ, около 430 миллионов человек, более 5 процентов населения мира, в настоящее время имеют частичную или реальную угрозу потери слуха. По прогнозам экспертов, к 2050 году это количество возрастет до 700 миллионов.

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