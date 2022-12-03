ВОЗ: Около 90% населения мира обладает определённым иммунитетом к COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что порядка 90% населения мира имеет определённый уровень иммунитета к коронавирусу.

Гебрейесус уточнил, что этот иммунитет был выработан в результате болезни или вакцинации, передаёт rg.ru.

Ранее Европейское бюро ВОЗ опубликовало стратегию в отношении COVID-19 и других респираторных вирусов на период осени и зимы. При этом эксперты не исключили, что грипп и коронавирус могут циркулировать одновременно.

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