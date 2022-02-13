ВОЗ одобрила ещё один препарат для лечения COVID-19

0

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила тоцилизумаб, препарат для лечения ревматоидного артрита, в список прошедших преквалификацию лекарств для больных COVID-19. Российский Минздрав внес тоцилизумаб в список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов ещё в апреле 2020 года.

По данным ВОЗ, клинические исследования показали, что при вводе внутривенно тоцилизумаб снижает смертность у пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии, у которых растёт потребность в кислороде и наблюдается «выраженная воспалительная реакция». Помимо этого препарат помог «сократить время пребывания пациентов в больнице». ВОЗ рекомендует лечение тоцилизумабом только пациентов в тяжёлом или критическом состоянии и строго в присутствии врача, передает kommersant.ru.

ВОЗ объяснила свое решение о преквалификации препарата тем, что стремится расширить доступ к разным методам лечения COVID-19. Организация уже одобрила преквалификацию шести лекарств, в том числе трёх форм тоцилизумаба. Все три разновидности выпускает швейцарская компания Roche.

В ВОЗ отметили, что сейчас тоцилизумаб в дефиците и стоит очень дорого — около $500–600 за дозу. Однако цены могут снизиться с повышением спроса на лекарство и выходом на рынок большего числа производителей, добавили в организации. ВОЗ уже обсуждает с Roche снижение цен и улучшение доступа к препарату в странах с низким и средним уровнем дохода.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.