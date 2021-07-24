ВОЗ оценила вероятность скорого завершения пандемии

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В настоящее время рано говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, из-за распространения индийского варианта COVID-19 «дельта плюс» во многих странах Европы растёт заболеваемость. Для того чтобы сдержать распространение коронавируса в этих условиях, важно сохранять бдительность, заявил глава ECDC Андреа Аммон.

Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, — сказал он.

Также Аммон призвал всех соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, избегать людных мест и носить защитные маски, пишет lenta.ru. По его мнению, такие меры помогут избежать локдаунов, поскольку они предотвращают распространение болезней без «блокировки значительной части общества».

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