ВОЗ обновила рекомендации по здоровому питанию

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Во Всемирной организации здравоохранения обновили рекомендации, направленные на снижение риска нездорового увеличения веса и профилактику неинфекционных заболеваний.

Какое количество жиров нужно потреблять

Согласно рекомендациям ВОЗ, жиры должны составлять не более 30% общего количества потреблённых источников энергии в рационе взрослого человека.

не более 10% – насыщенные жирные кислоты (жирное мясо, молочные продукты, твёрдые жиры и масла, масло, сало, пальмовое и кокосовое масло);

не более 1% трансжиров как из промышленно производимых продуктов, так и из продуктов из жвачных животных (это запечённые и жареные продукты, снеки, мясные и молочные продукты от жвачных животных).

В рационе следует заменить насыщенные и трансжирные кислоты другими питательными веществами: полиненасыщенными жирными кислотами, мононенасыщенными жирными кислотами из растительных источников или углеводами из пищевых продуктов, содержащими природные пищевые волокна (цельные зёрна, овощи, фрукты и бобовые).

Сколько углеводов нужно потреблять

В ВОЗ подчеркнули, что нужно сократить потребление свободного сахара и употреблять качественные углеводы, пишет zn.ua.

– Для каждого человека в возрасте от двух лет углеводы должны состоять в основном из цельного зерна, овощей, фруктов и бобовых. Взрослым рекомендовано есть не менее 400 г овощей и фруктов и 25 г натуральных пищевых волокон в день, – говорится в сообщении ВОЗ.

В ВОЗ рекомендуют детям и подросткам употреблять овощи и фрукты:

2-5 лет – не менее 250 г в сутки

6-9 лет – не менее 350 г в сутки

10 лет и старше – не менее 400 г в сутки

Потребление пищевых волокон природного происхождения:

2-5 лет – не менее 15 г в сутки

6-9 лет – не менее 21 г в сутки

10 лет и старше – не менее 25 г в сутки.

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