ВОЗ обновила рекомендации по употреблению жиров и углеводов

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Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по употреблению жиров и углеводов. Новые советы основываются на последних научных данных.

Рекомендации направлены на снижение риска нездорового увеличения веса и профилактику неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые типы рака.

В своих рекомендациях по потреблению жиров ВОЗ отмечает, что они должны составлять не более 30% от общего количества потреблённых источников энергии в рационе взрослого человека, пишет life.liga.net. В питании каждого человека от 2 лет среди жиров должны преобладать ненасыщенные жирные кислоты (содержатся в некоторых видах орехов, растительном масле, авокадо, лососе, семенах подсолнечника, льна, кунжута, тыквенных и т.п.). Также в рационе должно быть не более 10% насыщенных жирных кислот (жирное мясо, молочные продукты, сало, пальмовое и кокосовое масло) и не более 1% трансжиров как из промышленно производимых продуктов, так и из продуктов жвачных животных (это запечённые и жареные продукты, снеки, мясные и молочные продукты от жвачных животных).

ВОЗ дает новые рекомендации и по потреблению углеводов. Так, для каждого в возрасте от 2 лет углеводы должны состоять из цельного зерна, овощей, фруктов и бобовых. Организация рекомендует взрослым потреблять не менее 400 г овощей и фруктов и 25 г натуральных пищевых волокон в день.

Для детей и подростков рекомендации употребления овощей и фруктов следующие:

2-5 лет — не менее 250 г в сутки

6-9 лет — не менее 350 г в сутки

10 лет и старше — не менее 400 г в день

Потребление пищевых волокон природного происхождения:

2-5 лет — не менее 15 г в сутки

6-9 лет — не менее 21 г в сутки

10 лет и старше — не менее 25 г в день.

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