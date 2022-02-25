ВОЗ объявит состав вакцин для профилактики гриппа на ближайший эпидсезон

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Консультации экспертов ВОЗ проходили в течение последних нескольких дней, изучались данные о циркуляции актуальных штаммов гриппа в рамках глобальной активности этой инфекции, был представлен обзор данных об антигенных и генетических характеристиках сезонных вирусов гриппа A(H5), A(H7N9), A(H9) и других его подтипов или вариантов, а также анализ результатов серологических исследований вакцин, сообщили в ВОЗ.

Сегодня ВОЗ представит официальные рекомендации по составу вакцины против гриппа для Северного полушария в эпидемическом сезоне 2022-2023 года. Рекомендации по составу вакцин организация обновляет дважды в год: в начале весны для стран Северного полушария планеты и в начале осени – для стран, находящихся в Южном полушарии планеты. Это необходимо для ежегодного обновления вакцин в соответствии с продолжающими изменяться вариантами гриппа. В расчёт берутся наиболее распространённые его разновидности, которые с наибольшей вероятностью продолжат активно циркулировать в следующем эпидемическом сезоне.

В этом году, как отмечают в ВОЗ, наряду с уже известными вариантами A(H5), A(H7N9), A(H9), будут представлены другие подтипы или штаммы для разработки новых перспективных вакцин в целях обеспечения готовности к возможной пандемии, пишет rg.ru.

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