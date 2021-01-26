ВОЗ объяснила рост числа тяжёлых случаев COVID-19

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Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая, в свою очередь, привела к росту тяжёлых случаев нового коронавируса, заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

С самого начала пандемии мы были крайне озабочены возможностью вируса мутировать. Поэтому мы всегда рекомендовали снижать его распространение, чтобы не дать ему такого шанса… На данный момент мы не видим никаких изменений в вирусе, кроме ускорения его передачи, – отметила она.

По словам Харрис, пишет ria.ru, даже в отношении британского штамма вируса речь не идёт о том, что он приводит к более серьёзной болезни.

Мы изучаем все появляющиеся варианты вируса. Ни один из них не утяжеляет протекание болезни, но поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, то мы будем видеть больше людей, которым нужно лечение. И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжёлого протекания болезни, – добавила представитель ВОЗ.

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