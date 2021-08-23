ВОЗ объяснила различия в рекомендациях по вакцинации против COVID-19

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Прививку против COVID-19 ранее переболевшим, особенно тем, кто перенёс инфекцию легко, рекомендуется делать через несколько недель после полного выздоровления. Такие пояснения дала главный научный сотрудник ВОЗ, доктор Сумья Сваминатан, пишет rg.ru.

После перенесённого COVID-19 действительно возникает иммунный ответ, но его интенсивность у разных людей разная. Она зависит от того, болели ли вы в лёгкой форме или тяжело. Многочисленные исследования показали, что если вы болели легко или перенесли инфекцию бессимптомно, то высока вероятность, что у вас будет очень низкий уровень антител. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем, даже если у вас была коронавирусная инфекция, пройти вакцинацию, потому что вакцина стимулирует иммунную систему, – пояснила эксперт.

После выздоровления рекомендуется подождать несколько недель, прежде чем делать прививку.

У вас не должно быть никаких симптомов, и вы должны чувствовать себя прекрасно, когда будете делать прививку. Однако в разных странах существуют различия. В некоторых рекомендуется подождать три или шесть месяцев после заражения. Это связано с тем, что у вас есть естественные антитела, которые будут защищать вас, по крайней мере, в течение этого времени, – уточнила доктор Сваминатан.

Она пояснила, что различные сроки вакцинации переболевших, установленные в разных странах, могут быть связаны с недостатком вакцин. Эксперт также подтвердила, что до сих пор учёные не знают, какой именно уровень нейтрализующих антител обеспечивает защиту от заражения, поэтому в ВОЗ считают излишним проведение тестирования на антитела.

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