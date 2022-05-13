ВОЗ: Новые подвиды «омикрона» обнаружены более чем в 30 странах мира

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Почти 700 случаев заражения подвидом штамма «омикрон» BA.4 обнаружены не менее чем в 16 странах мира. Более 300 случаев заражения подвидом BA.5 выявлены не менее чем в 17 странах мира.

Кроме того, обнаружен ещё один новый подвид штамма «омикрон» — BA.2.12.1, случаи заражения им выявлены в 23 странах мира. Такие данные привела технический руководитель по реагированию на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, пишет kommersant.ru.

По словам ван Керкхове, подвиды BA.4 и BA.5 более заразны, чем оригинальный штамм «омикрона», но вызванное ими заболевание протекает не тяжелее. Специалисты ВОЗ намерены следить за тем, не станут ли эти два подвида доминирующими и как они будут себя вести.

В настоящее время в мире более распространён подвид BA.2. Больше всего случаев заражения BA.4 и BA.5, по словам ван Керкхове, выявляются в Южной Африке: 395 и 134, соответственно. Кроме того, более 30 случаев заражения BA.4 подтверждены в Австрии, 24 случая — в Великобритании, 20 — в США, 17 — в Дании. Данные по подвиду BA.5 следующие: 57 случаев в Португалии, 52 — в Германии, 17 — в Великобритании.

Подвид BA.2.12.1 пока выявляется преимущественно в США, где уже подтверждено более 9 тыс. случаев заражения.

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