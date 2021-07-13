ВОЗ не рекомендует смешивать вакцины против COVID-19 и вводить бустер-дозы

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Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан прокомментировала идею о введении дополнительных, третьих доз вакцины от коронавируса уже привившимся людям.

– Появилась новая тенденция. Некоторые страны задумываются о том, чтобы на добровольной основе вводить дополнительные дозы вакцины. К нам также обращаются по вопросу смешивания вакцин различных производителей. Возможно, подобный подход будет оптимальным со временем, но пока не стоит прибегать к нему, – считает Сумия Сваминатан.

По её словам, об этом можно будет задуматься через год или два, но сейчас это делать рано. В настоящий момент необходимо обеспечить вакциной от коронавируса тех, кому не хватает базовых доз, подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech рассчитывают в ближайшие недели предоставить регуляторам США и ЕС данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19, передаёт russian.rt.com.

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