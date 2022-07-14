ВОЗ назвала запрещённые препараты для лечения лёгкой формы COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала препараты, которые не следует принимать для лечения коронавирусной инфекции в лёгкой и умеренной формах.

Так, ВОЗ призвала не использовать колхицин и флувоксамин для лечения лёгкой формы COVID-19. При этом эксперты организации не уточнили, какие препараты не являются запрещёнными при тяжёлых вариантах коронавируса, поскольку у них нет соответствующей информации, передаёт lenta.ru.

– Антидепрессант флувоксамин и препарат от подагры колхицин не рекомендуются пациентам с лёгкой или умеренной формами COVID-19, поскольку в настоящее время недостаточно доказательств того, что они улучшают важные показатели для пациентов. К тому же оба препарата наносят потенциальный вред, — подчёркивается в заявлении организации.

Ранее ВОЗ призвала вернуть масочный режим из-за новой вспышки омикрон-штамма. С таким заявлением выступил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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