ВОЗ назвала вакцинацию “первой линией защиты” во время новогодних праздников

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Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует привиться от ковида тем, кто ещё этого не сделал, в связи с риском резкого роста заражений во время новогодних и рождественских праздников.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в опубликованной на сайте организации статье назвала вакцинацию “первой линией защиты” в условиях быстрого распространения в мире омикрон-штамма.

– С учётом стремительного распространения и высокой заразности нового омикрон-варианта есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сохранить безопасность – свою и своих любимых во время этого [праздничного] периода. Первая линия защиты – это вакцинация, – отметила она.

Как пояснила Сваминатан, пишет tass.ru, хотя вакцины менее эффективны для предотвращения инфицирования “омикроном”, они по-прежнему дают значительную защиту от тяжёлой формы болезни, которая может потребовать госпитализации.

– Поэтому, если вы не вакцинированы, сейчас самое время это сделать. А если у вас ослаблен иммунитет или вы подвергаетесь риску, то бустерная прививка поможет вам повысить иммунитет к вирусу, – констатировала она.

Вместе с тем, по словам главного научного сотрудника ВОЗ, одной только вакцинации недостаточно для снижения риска инфицирования в праздники. Исключительно важны санитарные и социальные меры. Сваминатан посоветовала проводить встречи с друзьями на открытом воздухе “в настолько маленьких группах, насколько это возможно”. Если встреча организована внутри помещения, то “постарайтесь держать окна открытыми”, подчеркнула она.

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