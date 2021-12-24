ВОЗ назвала вакцинацию “первой линией защиты” во время новогодних праздников

ВОЗ назвала вакцинацию “первой линией защиты” во время новогодних праздников

Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует привиться от ковида тем, кто ещё этого не сделал, в связи с риском резкого роста заражений во время новогодних и рождественских праздников.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в опубликованной на сайте организации статье назвала вакцинацию “первой линией защиты” в условиях быстрого распространения в мире омикрон-штамма.

– С учётом стремительного распространения и высокой заразности нового омикрон-варианта есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы сохранить безопасность – свою и своих любимых во время этого [праздничного] периода. Первая линия защиты – это вакцинация, – отметила она.

Как пояснила Сваминатан, пишет tass.ru, хотя вакцины менее эффективны для предотвращения инфицирования “омикроном”, они по-прежнему дают значительную защиту от тяжёлой формы болезни, которая может потребовать госпитализации.

– Поэтому, если вы не вакцинированы, сейчас самое время это сделать. А если у вас ослаблен иммунитет или вы подвергаетесь риску, то бустерная прививка поможет вам повысить иммунитет к вирусу, – констатировала она.

Вместе с тем, по словам главного научного сотрудника ВОЗ, одной только вакцинации недостаточно для снижения риска инфицирования в праздники. Исключительно важны санитарные и социальные меры. Сваминатан посоветовала проводить встречи с друзьями на открытом воздухе “в настолько маленьких группах, насколько это возможно”. Если встреча организована внутри помещения, то “постарайтесь держать окна открытыми”, подчеркнула она.

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