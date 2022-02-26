ВОЗ назвала точный состав вакцин против гриппа на следующий эпидсезон

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Всемирная организация здравоохранения объявила о рекомендациях по вирусному составу вакцин против гриппа для эпидемического сезона 2022-2023 года. Решение было принято по итогам четырёхдневного совещания с расширенным составом экспертов, которое проводится два раза в год, говорится в официальном сообщении ВОЗ.

В этих консультациях участвует группа экспертов, представляющих Центры сотрудничества ВОЗ и Основные регулирующие лаборатории ВОЗ, расположенные по всему миру. Глобальная система ВОЗ проводит непрерывный мониторинг за циркуляцией различных вариантов гриппа, анализирует данные эпиднадзора за вирусом гриппа и предпринимает меры реагирования на него. На основании рекомендаций ВОЗ фармацевтические компании всех стран разрабатывают и производят самые эффективные вакцины против штаммов вируса гриппа, которые, по прогнозам, будут наиболее активно циркулировать в следующем эпидсезоне.

Периодическое обновление штаммов, содержащихся в вакцинах против гриппа, необходимо для того, чтобы вакцины были эффективными из-за постоянно меняющейся природы вирусов гриппа, – поясняют в ВОЗ, пишет rg.ru.

ВОЗ рекомендует, чтобы четырёхвалентные вакцины для использования в сезоне гриппа 2022-2023 годов в северном полушарии содержали следующие варианты вируса гриппа:

вирус, подобный A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вирус, подобный вирусу B/Austria/1359417/2021 (родословная B/Victoria);

и вирус, подобный вирусу B/Phuket/3073/2013 (родословная B/Yamagata).

Вакцины на основе клеточной культуры или рекомбинантных вакцин:

вирус, подобный A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Darwin/6/2021 (H3N2);

вирус, подобный вирусу B/Austria/1359417/2021 (родословная B/Victoria);

и вирус, подобный вирусу B/Phuket/3073/2013 (родословная B/Yamagata).

Соответственно, трёхвалентные вакцины на следующий сезон будут содержать те же штаммы, за исключением варианта B/Phuket/3073/2013.

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