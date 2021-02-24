ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

0

Пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года, считает глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться, — сказал Клюге.

По его мнению, вирус продолжит своё распространение, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет. При этом он отметил, что это вероятное развитие событий, но точный исход определить пока нельзя, пишет rbc.ru.

Что касается новых мутаций коронавируса, это нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку, указал представитель организации. По его словам, ВОЗ внимательно следит за эффективностью вакцин против COVID-19 из-за быстро распространяющихся новых типов вируса. Клюге отметил, что вакцины могут быть изменены для борьбы с новыми мутациями, если это необходимо, и их не потребуется создавать с нуля.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.