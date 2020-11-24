ВОЗ назвала “самый безопасный” способ отпраздновать Рождество во время пандемии

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Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от встречи с родными “самым безопасным выбором” на Рождество и заявила, что правительства должны взвесить экономические и социальные выгоды от ослабления карантина в праздничный период.

Об этом накануне сообщила руководительница подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове, передаёт coronavirus.tsn.ua.

Это невероятно сложно, поскольку особенно во время праздников мы действительно хотим быть с семьёй, но в некоторых ситуациях трудное решение не участвовать в семейных сборах — наиболее безопасный выбор, — заявила она.

Каждому придётся принимать это решение самостоятельно, взвешивая, может ли он потенциально занести вирус в дом более уязвимых людей. Ван Керхове посоветовала встретиться с родными в онлайн-среде, пишет источник.

Даже если в этом году вы не можете праздновать вместе, вы сможете найти способ для празднования, когда это всё закончится, — добавила эксперт.

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