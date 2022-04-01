ВОЗ назвала редко встречающиеся штаммы COVID-19

0

Всемирная организация здравоохранения включила штаммы «омикрон» и «дельта» в группу «ныне циркулирующих» вариантов коронавируса, вызывающих обеспокоенность. В свою очередь, «альфа», «бета» и «гамма» отнесены к группе «прежде циркулировавших» штаммов.

В организации пояснили, что такое деление связано с тем, что штаммы «альфа», «бета» и «гамма» сейчас встречаются крайне редко.

Отмечается, что штаммы «омикрон», «дельта», «альфа», «бета» и «гамма» ВОЗ относит к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность» (VOC), пишет iz.ru.

– За последние шесть месяцев произошло существенное снижение циркуляции вызывающих обеспокоенность вариантов «альфа», «бета» и «гамма». За последние 90 дней практически не было сообщений о секвенировании этих вариантов, — сказали в штаб-квартире ВОЗ.

Уточняется, что штаммы категории VOC легче распространяются, вызывают более тяжёлое заболевание, чем другие варианты коронавируса, избегают иммунной реакции организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.