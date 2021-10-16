ВОЗ назвала одну из главных причин тяжёлой формы COVID-19

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На фоне пандемии особое беспокойство Всемирной организации здравоохранения вызывает ожирение населения, заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе.

По его словам, пишет rg.ru, проблема ожирения ещё больше усугубилась во время пандемии – из-за самоизоляции и удалённой занятости усилилась тенденция к нерегулярному питанию. Ситуация ухудшилась и среди детей.

Как рассказал Викрамсингхе, дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов и данные, в частности, из Великобритании, показывают, что изменился характер и режим их перекусов.

Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьёзного развития коронавируса, – подытожил специалист.

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