ВОЗ назвала общее число заражённых и погибших от COVID-19 за всё время пандемии

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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире преодолело отметку в 460 млн, а количество смертельных исходов превысило 6,05 млн.

Такие данные приводятся на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.

Сообщается, что по состоянию на утро 17 марта подтверждена информация о 460 280 168 инфицированных COVID-19 и 6 050 018 летальных случаях, вызванных осложнениями и последствиями болезни.

Статистика ВОЗ учитывает лишь официально подтверждённые сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые странами, пишет gazeta.ru.

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