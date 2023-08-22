ВОЗ назвала наиболее вероятную причину происхождения COVID-19

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Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар заявил в интервью Financial Times, что считает версию о естественном происхождении коронавируса более вероятной.

– Становится всё более очевидным, что на самом деле естественное происхождение гораздо более вероятно, – сказал он.

При этом Фаррар подчеркнул, что остаётся открытым для всех версий возникновения вируса, в том числе и утечки из лаборатории в китайском Ухане, заявив, что пока нельзя «игнорировать географию» распространения инфекции. Он также приветствовал идею отправки новой миссии ВОЗ в Китай для изучения причин возникновения COVID-19, пишет vedomosti.ru.

ВОЗ в марте 2021 года опубликовала доклад о возникновении COVID-19, где представила четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

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