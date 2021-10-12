ВОЗ назвала группы, нуждающиеся в дополнительной прививке от COVID-19

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Стратегическая консультативная группа экспертов (СКГЭ) ‎по иммунизации Всемирной организации здравоохранения назвала группу лиц, которым требуется третий укол вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

В частности, дополнительная доза препарата от COVID-19 рекомендована людям с ослабленным иммунитетом. Как объяснили специалисты, пишет lenta.ru, это связано с тем, что данным лицам двух доз может быть недостаточно для полноценной защиты. Данная рекомендация относится ко всем, кто привился вакцинами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Sinopharm и Sinovac.

Помимо этого члены СКГЭ посоветовали вакцинировать третьей дозой людей старше 60 лет, привившихся китайскими препаратами Sinovac или Sinopharm.

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