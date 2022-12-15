ВОЗ надеется, что в 2023 году в мире отменят режим ЧС по COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что в следующем году в мире завершится режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу.

– Мы надеемся, что в какой-то момент в будущем году мы сможем сказать, что COVID-19 больше не является мировой чрезвычайной ситуацией, — сообщил он на пресс-конференции в Женеве.

Ранее Гебрейесус заявил, что смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире с февраля снизилась почти на 90%, пишет russian.rt.com.

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