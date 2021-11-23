ВОЗ надеется, что назальные вакцины против коронавируса окажутся эффективными

ВОЗ надеется, что назальные вакцины против коронавируса окажутся эффективными

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что разрабатываемая в России назальная вакцина сможет предотвращать заражение коронавирусом. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что ношение масок является эффективной мерой против распространения инфекции “вместе с вакцинацией, которая сохраняет жизни”, передаёт tass.ru.

– Она не предупреждает, к сожалению, инфекцию. Она снижает вирусную нагрузку, снижает эффективность дельта-штамма, но не может полностью предупредить. Нам нужна новая вакцина, и мы надеемся, что новые препараты, включая назальные, смогут это предоставить, – отметила представитель организации.

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