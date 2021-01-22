ВОЗ начал обсуждение данных по российской вакцине “Спутник V”

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Когда эксперты будут удовлетворены всеми данными по вакцине “Спутник V”, тогда будет получено разрешение на её внесение в список препаратов для использования в экстренных ситуациях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начал обсуждать данные по российской вакцине от коронавируса “Спутник V” в пятницу, 22 января, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как сообщала официальный представитель организации Маргарет Харрис, вопрос включения вакцины в список разрешенных ВОЗ может занять несколько дней.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что ВОЗ получила полную информацию по “Спутник V”, но также хотели бы увидеть публикацию данных третьей фазы испытаний. Планируется, что она появится на следующей неделе, передаёт sputnik.by.

ВОЗ в ближайшее время хочет одобрить для применения несколько вакцин различных производителей, в том числе южнокорейскую SK Bioscience и индийскую AstraZeneca. Организация в рамках механизма COVAX собирается распространить в мире свыше двух миллиардов доз вакцин, при этом 1,3 миллиарда направят в бедные страны.

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